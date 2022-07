Genova, Start 4.0 presenta tre nuovi laboratori per la sicurezza delle infrastrutture

di Redazione

Un gemello digitale di una porzione del Porto della Spezia per ottimizzare, attraverso le simulazioni, il traffico dei mezzi commerciali, ma anche del Terminal San Giorgio a Ponte Libia a Genova, dove è possibile fare ispezioni da remoto senza impatto sull'attività operativa. Ma anche un simulatore avanzatissimo di reti elettriche per testare la cybersecurity, simulazioni per pianificare al meglio gli interventi a infrastrutture viarie del porto di Genova, realtà virtuale per migliorare la formazione e la sicurezza dei lavoratori, manutenzione predittiva e a distanza. Il centro di competenza genovese Start 4.0 entra nella sua seconda fase operativa mettendo a disposizione di piccole e medie imprese e istituzioni tre laboratori dove poter testare le ultime novità a livello di tecnologia per la sicurezza delle infrastrutture. Nella sede di Campi è stato inaugurato l'Open Lab, una sorta di vetrina dimostrativa, a disposizione del tessuto economico- imprenditoriale per fare innovazione e test delle tecnologie in due grandi aree della trasformazione 4.0, la "digitalizzazione del fisico" e la simulazione delle reti elettriche. "Il centro di competenza è un'impresa fatta di imprese - dice la presidente di Start 4.0 Paola Girdinio - in questi anni abbiamo erogato 2,5 milioni alle migliori imprese hi-tech per sviluppare progetti di innovazione che hanno una ricaduta sul territorio di oltre 5 milioni. Ora iniziamo la fase due, con gli Open Labs che permettono di fornire ai nostri soci e alle aziende che lo chiederanno, scanner molto innovativi per realizzare i digital twin, il più avanzato simulatore di reti elettriche e ferroviarie sul mercato, che permette di fare stress test per tutte le nuove tecnologie e per progetti di cybersecurity, il Coc, il collaborative operation center che ci è stato dato da Abb, che permette la manutenzione a distanza di navi, ferrovie e apparecchiature tecnologiche ma anche di gestire a distanza i digital twin. Un luogo dove le imprese, sopratutto le più piccole, potranno avere la possibilità di testare le apparecchiature prima di acquistarle o potranno affittarle per realizzare tecnologie avanzate". La presentazione, alla quale hanno partecipato il sindaco di Genova Marco Bucci e l'assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti, è stata l'occasione per vedere le potenzialità di queste nuove tecnologie e la loro applicazione.