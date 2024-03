Genova, stagione balneare alle porte, ma preoccupano le condizioni di alcune spiagge. Gandolfo (Lista Toti): "Servono interventi urgenti"

A pochi mesi dall'apertura ufficiale della stagione balneare, la situazione di alcune spiagge genovesi desta qualche preoccupazione ai cittadini. Il consigliere Nicholas Gandolfo (Lista Toti) ha presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale per saggiare le intenzioni della giunta sugli eventuali interventi.

"Le spiagge sotto la lente d'ingrandimento sono quelle di Quinto, Bagnara, Boccadasse, Sturla, Pegli, Voltri. Dopo la mareggiata dello scorso novembre il mare ha spaccato la superficie e ci sono difficoltà ad accedere per l'avvio della stagione balneare. L'assessore Mascia ci ha assicurato interventi, anche grazie ai fondi regionali, per garantire a tutti l'accesso alle spiagge. Uno degli aspetti primari è quello relativo alle persone disabili, alle quali l'amministrazione ha sempre riservato attenzione per garantire l'accesso a tutti".

L'assessore al demanio marittimo, Mario Mascia, tranquillizza: "Sarà una stagione balneare in cui i concessionari dovranno puntare su un titolo concessorio valido, e su una continuità del rapporto stesso garantito dalla procedura evidenza pubblica che abbiamo attivato come Comune di Genova. Nelle linee guida delle progettualità che possono essere presentate entro il 15 luglio da parte dei concessionari balneari abbiamo indicato le opere a difesa del litorale in modo tale da chiamare i concessionari che ambiscono alla prosecuzione del rapporto concessorio a presentare delle progettualità che traguardino l'obiettivo condiviso di proteggere il litorale genovese in futuro, sia per le spiagge in concessione che per quelle libere. Il nostro obiettivo è anche quello di garantire l'accesso alle spiagge anche alle persone diversamente abili, che hanno l'esigenza di avere un abbattimento delle barriere architettoniche e di percorsi indicati".