Genova, spaccio di cocaina: arrestati due uomini nel fine settimana

Nello scorso fine settimana, a Genova, sono stati arrestati due uomini per spaccio e detenzione di droga. Il primo episodio è avvenuto venerdì sera: un 52enne è stato fermato con l'auto in via Cantore per un normale controllo, perché aveva il faro anteriore non funzionante. L'uomo, apparso nervoso, ha insospettito gli agenti di polizia, che hanno trovato due involucri con della cocaina: uno era in auto, l'altro era nascosto negli slip. In totale aveva con sé oltre mezzo etto di droga. Visti i precedenti per reati legati al mondo della droga, l'uomo è stato arrestato e portato in carcere.

Nella giornata di sabato, invece, un 40enne è stato arrestato in via Jori: nel quartiere aveva avviato un'attività di spaccio, da qualche tempo finita nel mirino degli inquirenti: durante una perquisizione, nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati 26 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 350 euro in contati occultati: anche lui, ora, si trova nel carcere di Marassi.