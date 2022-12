Genova, sospetto pacco bomba davanti alla caserma dei Carabinieri di Carignano: era solo un panettone

Un grande spavento. Una notte vivace quella di salita San Leonardo, nel quartiere residenziale di Carignano, dove alle 2 circa il Reparto artificieri della Polizia di Stato, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, è intervenuto per accertarsi sul contenuto di un pacco sospetto lasciato davanti alla caserma dei Carabinieri 'Andrea Doria'. Il pericolo sembrava essere concreto, non soltanto per la presenza del pacco in sé, ma anche per il modo con il quale era stato abbandonato davanti all’edificio. Quest'ultimo è sicuramente considerabile un obiettivo sensibile, e colui che aveva lasciato il pacco per addirittura un paio d’ore aveva camminato avanti e indietro in strada ed era quindi stato già adocchiato per il suo fare sospetto. Erano state due volanti a segnalare la situazione e a far scattare l’operazione congiunta, con il possibile “pacco bomba” che è stato messo in sicurezza con l’acqua sparata dai cannoni idranti: alla fine all'interno vi era un semplice panettone, anche se comunque sono in corso le indagini.