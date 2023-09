“Genova Smart City”: terzo incontro del ciclo di congressi dal tema economico organizzato dal gruppo Ameri

L’Associazione Genova Smart City, rappresentata dalla presidente Daniela Ameri, ha organizzato, con il patrocinio del delegato all’Urbanistica Mario Mascia, a Palazzo Tursi, un incontro aperto a imprese, cittadini e stakeholder per illustrare le opportunità offerte dal territorio genovese e favorire la transizione smart della città.

«L’Associazione Genova Smart City- spiega la presidente Daniela Ameri- è l’unico esempio in Italia di collaborazione tra pubblico e privato: raggruppa le Istituzioni, gli Enti di ricerca, l’Università, le Associazioni di categoria, le piccole, medie e grandi Imprese e le Start-up. In questo secondo incontro sono stati presentati una serie di appuntamenti che ho voluto creare per sviluppare strategie, opportunità di business e progetti innovativi, attraverso il dialogo e il confronto con i protagonisti del settore. Il focus di questo incontro, in particolare, sarà la presentazione dei progetti di competenza dell’Assessore Mario Mascia con approfondimenti sulle numerose opportunità per le imprese».

Fra i vari contributi offerti dal dibattito, moderato dal vicepresidente dell’associazione Lorenzo Rizzo, vi sono stati quelli della Direzione comunale allo Sviluppo Economico e Promozione, che ha approfondito progetti come “Genoa Business Unit”, “La Casa delle Tecnologie Emergenti” e tematiche quali sostenibilità, smartness e illustrazione di azioni per valorizzare il sistema dei Forti Genovesi. Si è parlato anche di competitività e di rigenerazione urbana con uno sguardo sempre più ampio sulla definizione di “smart” che, al di là delle offerte e delle prospettive apportate dalla tecnologia, non può prescindere dalla valorizzazione dei rapporti fra le persone.

“L’amministrazione comunale è particolarmente sensibile all'attività che l'associazione Genova Smart City sta portando avanti sul territorio attraverso la promozione di sinergie e collaborazioni – afferma l’assessore Mario Mascia - si tratta di iniziative che amplificano il lavoro che stiamo portando avanti sul fronte dello sviluppo economico, data exchange, communication & information technology e logistica digitale. Partendo, per esempio, dai cavi sottomarini di trasmissione dei terabit approdati nei mega hub del litorale genovese e dalle infrastrutture fisiche come lo stesso Ponte San Giorgio e la nuova diga”.