Genova, smantellato traffico di cocaina: doppia operazione antidroga e sequestrati 128 grammi di droga

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri due persone per spaccio di cocaina, rinvenendo oltre 120 grammi di droga durante le operazioni. I due arrestati, un uomo di 40 anni e una donna di 36, sono stati sorpresi mentre confezionavano la sostanza in un appartamento di via Zamperini, dove sono stati trovati anche contante e materiali per lo spaccio. Un’altra operazione in un locale notturno ha portato alla denuncia di due egiziani per lo stesso reato.

Operazione di Polizia – Ieri mattina, le volanti dell’U.P.G.S.P. sono intervenute in via Zamperini a seguito di una segnalazione di aggressione. Gli agenti, entrati nell’appartamento dell’aggressore, hanno sorpreso i due arrestati intenti a confezionare cocaina. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 128 grammi di droga, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento e una somma in contante. La coppia è stata arrestata e portata nelle carceri di Marassi e Pontedecimo.

Controllo in un locale notturno – Nel corso della stessa giornata, le volanti hanno eseguito un controllo in un locale di via Sampierdarena. Un uomo di 35 anni, visibilmente nervoso, ha cercato di nascondere una dose di droga nel bagno ma è stato bloccato dagli agenti. Durante la perquisizione sono state trovate altre dosi, 980 euro in contante e un cellulare con video riguardanti il traffico di stupefacenti. Successivamente, gli agenti hanno perquisito anche l’abitazione del 35enne, dove hanno rinvenuto ulteriori dosi di cocaina e cannabis. Insieme a lui, un 36enne è stato denunciato per concorso in spaccio di stupefacenti.

Indagini in corso – Le operazioni di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti continuano in città, con la Polizia di Stato che intensifica i controlli nelle aree più sensibili.

