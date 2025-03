Genova, Silvia Salis: "Le mafie non devono avere spazio nelle nostre città, nelle nostre vite, nel nostro futuro"

Silvia Salis, candidata per il centrosinistra alla carica di sindaco di Genova, nella Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in mattinata si è recata a rendere omaggio a Giuseppe Impastato, effigiato in un murales in vico della Rosa. "Impastato - dice Silvia Salis -è un esempio di come la lotta alla criminalità organizzata si faccia attraverso la cultura, l'informazione e la denuncia. Perché la mafia non è solo un fenomeno criminale, è un sistema che si sostituisce allo Stato ed è più potente laddove le istituzioni sono assenti o abdicano alle proprie responsabilità. Tollerare che questo sistema parallelo proliferi significa permettere che la nostra economia venga inquinata, che la concorrenza venga corrotta e che lo stato di diritto venga messo in pericolo".

"Come comunità, come istituzioni, come cittadini - prosegue - abbiamo il dovere di fare la nostra parte, perché la lotta alla criminalità si fa nel quotidiano, come ci hanno dimostrato le vite delle persone che ricordiamo, ma anche le tante associazioni che da anni operano sul nostro territorio: con impegno e coraggio danno prova che la lotta alle mafie passa anche dalla costruzione di un tessuto sociale sano, basato sui valori della legalità, della giustizia e della solidarietà. Per questo il tema della restituzione alla cittadinanza dei beni confiscati resta centrale, perché è un segnale concreto di come la comunità si possa riappropriare di qualcosa che le era stato sottratto".

"Vorrei che da Genova - conclude Silvia Salis - partisse un messaggio chiaro: le mafie non devono avere spazio nelle nostre città, nelle nostre vite, nel nostro futuro".

