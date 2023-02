Genova, siglato accordo tra Confcommercio e i sindacati su contratti a termine nel Terziario

Anche quest’anno le buone pratiche di relazioni sindacali hanno portato alla sottoscrizione dell’accordo di secondo livello sui contratti a termine nel Terziario.

Confcommercio Genova e i sindacati dei lavoratori Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, e UilTucs-UIL hanno sottoscritto a Genova un accordo territoriale per l'assunzione dei lavoratori stagionali da parte di tutte le aziende del Terziario e Commercio ubicate nelle località turistiche del nostro territorio, aumentando in tal modo le garanzie dei lavoratori e consentendo alle imprese di gestire i picchi di lavoro legati alla stagionalità. Pur non esercitando attività a carattere strettamente stagionale, le nostre imprese, hanno necessità di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno che possono essere individuati a livello territoriale.

L’opportunità che il Contratto Collettivo del Terziario offre con la previsione dell’art. 66 bis è quella di definire a livello territoriale ciò che consideriamo località turistica. Per tutte le imprese del Terziario che aderiscono Confcommercio, in periodi specifici sarà possibile assumere con contratto a termine nel Comune di Genova e nei Comuni genovesi individuati dalla Regione Liguria a vocazione turistica senza dover far ricorso alla causale previste dal Decreto dignità.

I periodi individuati sono:

Dal 1 marzo 2023 al 30 settembre 2023

Dal 25 novembre 2023 fino al termine dei saldi invernali (45 giorni dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania)

«Di fatto, l'intesa estende ai lavoratori del commercio benefici e diritti previsti prima solo in altri settori a carattere fortemente stagionale come il turismo - spiega il vicepresidente di Confcommercio Genova Oscar Cattaneo - E consente al tempo stesso maggiore flessibilità alle imprese genovesi. I titolari di negozi al dettaglio potranno infatti rafforzare il proprio organico, nei periodi di maggiore concentrazione del lavoro, senza i vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente. Le imprese associate a Confcommercio potranno usufruire di questa importante previsione contrattuale, e dare una risposta concreta alla nostra economia legata al turismo stagionale, che consente alle nostre imprese la riassunzione a tempo determinato di personale già avuto precedentemente alle proprie dipendenze, e quindi già formato».

L’accordo, sottoscritto oggi 9 febbraio 2023, avrà valore fino al 31 gennaio 2024; in seguito, avverranno nuovi incontri a scopo di monitoraggio, che verrà svolto attraverso l’ente Bilaterale del Terziario di Genova. Le aziende infatti, per dare corso alle assunzioni, dovranno indicare nella lettera di assunzione il riferimento all’accordo territoriale e notificarlo all’Ente Bilaterale del Terziario di Genova anche via mail.