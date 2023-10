Genova, si aprono le giornate Colombiane con diversi appuntamenti in centro città

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Promuovere la figura di Cristoforo Colombo e la sua epoca in diversi ambiti culturali, dalla storia all’arte, dalla musica alla letteratura, come punto di partenza di una grande mostra da organizzare nel 2026, anno colombiano. Al via oggi nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, con la conferenza “L’immaginario su Cristoforo Colombo: avvio di una ricerca interdisciplinare”, le Giornate Colombiane, il ricco cartellone di eventi dedicati anche quest’anno alle celebrazioni del 12 ottobre, anniversario della scoperta dell’America e Giorno di Genova e di Colombo.

Una data chiave per la storia dell’umanità, spartiacque tra il Medioevo e l’Età moderna che come ogni anno la città di Genova festeggia con un variegato elenco di iniziative volte a consolidare il legame tra Cristoforo Colombo e la sua città natale, coinvolgendo grandi e piccoli in rievocazioni, eventi divulgativi, cerimonie e convegni aventi come filo conduttore la figura del grande navigatore e le sue gesta.

Gran finale giovedì 12 ottobre con la cerimonia solenne a Palazzo Ducale, 531 anni dopo l’approdo di Colombo e delle tre caravelle sull’isola di San Salvador, nelle attuali Bahamas.

Le Giornate Colombiane sono iniziate questa mattina con la conferenza “L’immaginario su Cristoforo Colombo: avvio di una ricerca interdisciplinare”, organizzata da Fondazione Casa America ETS per il Centro Studi Colombiano del Comune di Genova, con il patrocinio e il contributo di Regione Liguria e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il convegno è stato preceduto dalla proiezione del video “Il mare e la Città di Cristoforo Colombo”, dall’intervento introduttivo del consigliere delegato ai rapporti internazionali Barbara Grosso e dai saluti istituzionali di Silvia Martini dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e della coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini.

Dopo la presentazione a cura di Roberto Speciale, presidente di Fondazione Casa America ETS e vicepresidente del Comitato scientifico del Centro Studi Colombiano del Comune di Genova, la conferenza è entrata nel vivo con una serie di prolusioni su come la vita, la figura e le imprese di Colombo siano state raccontate nei secoli in campo culturale e artistico.

Se la storica dell’Università di Genova Gabriella Airaldi ha voluto raccontare Cristoforo Colombo “tra storia e mito”, la direttrice di Palazzo Ducale Serena Bertolucci si è focalizzata sul rapporto tra il grande navigatore e la storia dell’arte.

La prima sessione della conferenza si è conclusa con l’intervento del critico letterario Francesco De Nicola, presidente della società “Dante Alighieri” di Genova, sulla figura di Colombo nella letteratura leopardiana.

Questo pomeriggio, a partire dalle 14.30, sono previsti la relazione “Colombo nel teatro” a cura del critico teatrale e drammaturgo Gianni Poli, lo speech di Marco Cipolloni, professore all’Università “La Sapienza” di Roma, su Colombo e il cinema, mentre ad approfondire il legame tra il navigatore e la musica saranno Tiziana Canfori del conservatorio “Niccolò Paganini” e Davide Mingozzi dell’Università di Genova.

“Le immagini di Colombo negli Stati Uniti” il titolo del panel che subito dopo vedrà intervenire William Connell della Seton Hall University e l’ambasciatrice di Genova nel mondo Anna Maria Saiano (con una comunicazione del vicepresidente della National Italian American Foundation John Calvelli), seguiti dall’intervento “Comunicare le scoperte” a cura di David Salomoni dell’Università di Siena.

A chiudere la conferenza Carlotta Gualco, direttrice di Fondazione Casa America ETS e vicepresidente esecutivo del Comitato d’indirizzo del Centro Studi Colombiano, che racconterà il lavoro portato avanti per gruppi di lavoro tematici dal Comitato scientifico del Centro Studi Colombiano, mirato a individuare e progettare una nuova serie di iniziative pubbliche dedicate al grande navigatore tra le quali nel 2026, anno colombiano, una grande mostra.





GIORNATE COLOMBIANE: IL CALENDARIO DEGLI EVENTI





Tutti gli appuntamenti in programma:





- 8 ottobre - Casa di Colombo, via Garibaldi, piazza De Ferrari: 32ª edizione Corteo Storico Colombiano a cura del Comitato Nazionale per Colombo. Ideazione e progettazione Bruno Aloi





ore 15:00 - Partenza "Corteo del Nuovo Mondo" da via Garibaldi, piazza Fontana Marose, via XXV Aprile, piazza De Ferrari





ore 15:00 - Partenza "Corteo del Vecchio Mondo" dalla Casa di Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, piazza De Ferrari





I due cortei si uniranno in piazza De Ferrari per proseguire congiuntamente il percorso verso via San Lorenzo con arrivo al al Porto Antico dove una barca simulerà lo sbarco di Cristoforo Colombo a San Salvador il 12 ottobre 1492. Durante il percorso sono previsti spettacoli musicali, di danza, sbandieratori e rievocazioni storiche





- 8 ottobre - ore 15:30 - Casa di Colombo, via di Porta Soprana: Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu) che intende promuovere e facilitare l'incontro tra le famiglie e i luoghi di cultura del nostro Paese





Il tema di F@Mu di quest'anno è "Apriti Museo", per un museo aperto a tutti, ai bambini e alle persone straniere, agli anziani e alle persone (adulti, ragazzi o bambini) con disabilità e viene ripreso da Casa Colombo, con la proposta "Genova Città Mondo di Colombo" a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro





Il tema dell'accoglienza a cavallo tra ‘400 e ‘500 viene raccontato attraverso la figura di Cristoforo Colombo e un divertente laboratorio vedrà le famiglie inventare il "Benvenuto" da apporre sulla porta d'ingresso della propria casa





Quest’anno la manifestazione ha come testimonial Greg Heffley, celebre protagonista della serie di Jeff Jinney, “Diario di una Schiappa”, best-seller mondiale che ha conquistato milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo. Greg è anche protagonista del "Taccuino F@Mu", la pubblicazione distribuita gratuitamente ai bambini partecipanti alle iniziative nelle varie sedi espositive accreditate per accompagnarli tra le pagine del libro con giochi e attività





Evento consigliato per famiglie con bambini da 5 a 12 anni, prenotazione entro il giorno precedente. Prezzo 7,00 € a bambino (comprensivo di 1 adulto). Per info e prenotazioni: e-mail, casadicolombo@solidarietaelavoro.it; telefono, 331/2605009





- 10 ottobre - ore 14:00/18:00 - Archivio di Stato, complesso monumentale di Sant'Ignazio, via di Santa Chiara 28/R: Esposizione di una selezione di documenti relativi alle vicende di Cristoforo Colombo e ai suo legame con Genova. L'esposizione è accompagnata da visite guidate alle ore 14:00, 15:00, 16:00, 17:00





Ingresso gratuito, accesso fino a un massimo di 20 persona/ora. È gradita la prenotazione al numero di telefono 010/5375664, e-mail: As.ge.comunicazione@cultura.gov.it, sito internet: http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it/





- 12 ottobre, ore 9:00/12:40 - Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio: 49° Convegno Internazionale delle Comunicazioni "Colombiano" e "Terzo Valico: Genova porta d'Europa". Indirizzi di saluto, relazione introduttiva del sindaco di Genova Marco Bucci, presentazione su: "Il Mediterraneo, Mare del mondo e Canale tra i continenti" e "Il Terzo valico - Genova porta d'Europa" (tavola rotonda su la logistica italiana e il traffico europeo). Info: http://www.iicgenova.com/





- 12 ottobre, ore 16:00 - Casa di Colombo, via di Porta Soprana: Deposizione corona e interventi istituzionali alla presenza dei gruppi storici genovesi in collaborazione con "A Compagna" e il consolato degli Stati Uniti d’America di Genova





12 OTTOBRE, GIORNO DI GENOVA E DI COLOMBO

- 12 ottobre, ore 17:30 – Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio: "Giorno di Genova e di Colombo", Cerimonia Colombiana. Dopo i saluti istituzionali, relazione "Cristoforo Colombo e il Secolo dei Genovesi" a cura del professore Luca Lo Basso, professore ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche ed Internazionali - Università di Genova





Conferimento dei Premi Colombiani





Premio Internazionale delle Comunicazioni, quest'anno dedicato alle Telecomunicazioni, a Netalia Srl





Medaglia Colombiana al Maestro Michele Trenti





Premio Internazionale dello Sport a Diego Negri





Offerta dell'Olio del Comune di Pieve Ligure per la lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo Colombo nel Faro di Santo Domingo





Consegna Medaglia Città di Genova a Enzo Marciante (alla memoria di Paolo Odone)





Presentazione dell’iniziativa "Cristoforo Colombo rivive attraverso l’Intelligenza Artificiale": in collaborazione con National Italian American Foundation (NIAF), Ocean Race e Consolato Generale d’Italia a New York





Saluti ai Liguri nel Mondo

Conferimento del titolo di Ambasciatrice e Ambasciatore di Genova nel Mondo

Intervento musicale di Josè Scanu alla chitarra