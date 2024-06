Genova, si apre voragine sul marciapiede di Quinto: mamma e figlia cadono per oltre un metro

Sono cadute per oltre un metro dopo che una voragine si è aperta all'improvviso sul marciapiede dove stavano camminando. E' successo questa mattina in via Monte Moro a Quinto, dove una mamma e sua figlia sono state soccorse da alcuni passanti dsopo essere precipitate in un buco.

Le due sono state subito visitate dal personale medico del 118 e trasferite, per accertamenti, in ospedale. La mamma ha riportato alcune escoriazioni ed è stata trasferita in codice giallo al San Martino mentre la piccola non avrebbe riportato alcuna lesione ma è stata portata comunque al Gaslini.

A tirarle fuori sono stati alcuni passanti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici del Comune.

immagine d'archivio