Genova si aggiudica 80.000 euro per un progetto di riqualificazione a Sampierdarena

di Redazione

Il Comune ha vinto un bando promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo intitolato Next Generation We - Competenze

Il Comune di Genova si è aggiudicato 80 mila euro per il progetto di rigenerazione urbana della zona centrale del quartiere di Sampierdarena.

Il progetto era stato presentato nell'ambito del bando promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo intitolato Next Generation We - Competenze, strategie, sviluppo delle pubbliche amministrazioni. "Dopo la vittoria nel bando sulle prospettive urbane - ha detto l'assessore all'Urbanistica Simonetta Cenci - arriva un secondo importante riconoscimento sulla validità dei nostri progetti da parte di Fondazione Compagnia di San Paolo che ha deciso nuovamente di investire su Genova e in particolare su Sampierdarena. Sampierdarena è un quartiere nel quale, negli ultimi anni, stiamo assistendo a un progressivo processo di periferizzazione che va arrestato".

Il Comitato di Gestione della Fondazione ha deliberato il sostegno a 88 Comuni e Unioni di Comuni, selezionati tra le 180 candidature pervenute. Gli enti selezionati riceveranno un contributo per attivare competenze esterne utili allo sviluppo di interventi di progettazione che consentiranno di gestire in maniera efficace ed efficiente le opportunità di finanziamento rese disponibili dal Pnrr.