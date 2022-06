Genova, scontro auto-moto in A10: motociclista grave al San Martino e 5 chilometri di coda

di Marco Innocenti

Code anche in A7 fra Busalla e lo svincolo con la A10, sempre per un incidente e in A26 per i cantieri sulla carreggiata

Mattinata difficile sulle autostrade della Liguria. Dalle prime ore della mattinata, un incidente fra un'auto e una moto ha causato 5 chilometri di coda in A10, tra Arenzano e Pra' in direzione di Genova. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Martino.

Sempre un incidente, stavolta però fra un'auto e un camion, all'origine della coda di 4 chilometri in A7 fra Busalla e l'allacciamento A7/A10 in direzione sud. Un chilometro di coda invece, sempre in A7, fra Bolzaneto e Busalla in direzione opposta, verso Milano.

Code anche in A26, fra Predosa e Masone in direzione del capoluogo ligure. Qui i chilometri di coda sono ben 6 mentre, nella direzione opposta, tra Voltri e Ovada, se ne registrano al momento due. In entrambi i casi, all'origine del traffico, i cantieri presenti lungo la carreggiata.