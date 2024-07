Genova, sciopero dei lavoratori portuali a varco Etiopia: lungomare Canepa chiuso e poi riaperto

Secondo giorno di sciopero dei lavoratori portuali a Genova. Alle 11 si è tenuta l'assemblea dei lavoratori che chiedono risposte sul mancato rinnovo del contratto nazionale. A Genova si tratta di circa 4 mila lavoratori.

Dopo l'assemblea i lavoratori sono usciti dal varco Etiopia per dare inizio a un corteo che ha bloccato il traffico in Lungomare Canepa per circa 30 minuti

Dal sindacato parlano di "un'assemblea partecipata presso il varco Etiopia ha chiuso queste giornate di sciopero nazionale dei portuali, ribadendo la rabbia di lavoratori per i quali la pazienza per attendere il rinnovo del contratto è ormai esaurita."

"Come sempre Genova dimostra all'Italia intera la fierezza dei portuali - commentano Filt CGIL, Fit CISL e UILtrasporti - Abbiamo scelto, per responsabilità verso la nostra città, di non creare danni eccessivi al traffico e agli scali dei passeggeri, ma questo non sposta di un millimetro la nostra determinazione. Speravamo, forse illusoriamente, che a informare la cittadinanza sulle nostre rivendicazioni avrebbe pensato la stampa cittadina, che credevamo più libera da interessi di mercato. Oggi chiediamo alle istituzioni liguri di schierarsi al nostro fianco per una battaglia che crediamo sacrosanta. Il tempo dirà chi aveva ragione, ma i portuali non hanno più tempo. Se non arriveranno le risposte, la lotta è destinata a proseguire " concludono i sindacati