Genova: salvi gli alberi di viale Modugno e via Vespucci, altri dieci ne verranno piantati

" Sono felice di poter rassicurare i cittadini e di comunicare che non devono esserci preoccupazioni su un possibile taglio degli alberi di arance in viale Modugno e in via Vespucci, nella delegazione di Genova Pegli. Grazie a una mia interrogazione in Consiglio comunale, l'Assessore competente ha smentito che sia in corso qualsiasi genere di intervento. In viale Modugno, dove gli alberi sono stati decimati a seguito degli urti delle autovetture sulle cortecce, l'obiettivo è quello di aumentare il numero dei fusti e riportare il viale alla sua composizione originaria con 10 alberi in più. Si tratterà della piantumazione di alberi già morti negli anni". Così in una nota Fabio Ariotti, Consigliere comunale della Lega a Genova.