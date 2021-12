Genova, ruba le giacche e altri oggetti dei clienti di un locale: arrestato

di Alessandro Bacci

Il fatto è accaduto in corso Aurelio Saffi, il 40enne pregiudicato è stato scoperto immediatamente dai carabinieri

Tentato furto questa notte in una birreria in corso Aurelio Saffi a Genova. I carabinieri hanno tatto in arresto per furto aggravato un marocchino 40 enne pregiudicato.

Il nordafricano, approfittando della confusione all’interno del locale, ha sottratto dei capi di abbigliamento ed altri oggetti di proprietà di alcuni avventori. I militari intervenuti immediatamente hanno bloccato il 40enne che è stato perquisito e trovato in possesso della refurtiva poi restituita ai legittimi proprietari. In mattinata l’arrestato sarà processato con rito direttissimo.