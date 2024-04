Genova, rotta tubatura dell'acqua: lavori di ripristino in corso, rimane chiusa via XII Ottobre

aggiornamento: sono in corso i lavori di ripristino in seguito alla rottura di una tubazione dell'acuqa di questa mattina: riaperte al traffico via Roma, galleria Bixio e via XXV aprile, rimane chiusa via XII Ottobre corsia a salire da piazza Corvetto verso via IV novembre

Problemi di viabilità questa mattina in alcune vie del centro di Genova, poco dopo le 9 infatti sono state chiuse al traffico dalla polizia locale via XII Ottobre, via Roma, via XXV aprile e galleria Bixio a causa della rottura di una tubatura dell'acqua.

Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Iren che stanno lavorando per riparare la grossa perdita.

(immagine d'archivio)