Genova, rissa a Capodanno per un portafoglio rubato: quattro arresti

di Edoardo Cozza

Notte movimentata nel centro storico, con due gruppi che scatenano una violenta lite: c'è anche una quinta persona denunciata

La polizia ha arrestato quattro persone, a vario titolo per rissa, resistenza e detenzione di stupefacente e ne ha denunciata una quinta dopo un litigio scoppiato ieri sera in centro storico. La lite si è verificata tra due gruppi di tunisini e palestinesi per un portafoglio rubato.

Sul posto sono intervenute le volanti che li hanno fermati prima che la situazione degenerasse.