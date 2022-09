Genova, riqualificata l'area ex Dufour di Cornigliano

Nuova vita per l'ex fabbrica di caramelle Dufour di via Cervetto a Cornigliano, che oggi si presenta con un nuovo volto e nuovi servizi a disposizione del quartiere. Importanti i lavori di riqualificazione che hanno interessato l'area, iniziati a febbraio 2021 e conclusi a luglio di quest'anno, ma presentati solo oggi. Costato due milioni di euro ad opera della Società per Cornigliano, oggi l'ex Dufour ha una palestra polivalente completamente rinnovata, un campo da calcio e uno da tennis, un polo per l'aggregazione e la socialità del quartiere, sale da ballo e da biliardo, salette polivalenti per iniziative ludiche e culturali, aree all'aperto coperte e verde pubblico.

All'inaugurazione presenti il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Società per Cornigliano Paolo Fanghella, la presidente del Municipio Medio Ponente Cristina Pozzi e l'assessore alle Politiche sociali di Regione Liguria, delegata dal presidente, Ilaria Cavo.

I nuovi spazi sono gestiti dall'Asd Consorzio Nuova Cornigliano. "La riqualificazione dell'area ex Dufour è un altro tassello che si incastra nel mosaico di riqualificazione di Cornigliano - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - Recentemente abbiamo restituito ai cittadini una via completamente trasformata, oggi inauguriamo questo spazio centrale per la funzione sociale che ha nel quartiere, domani vedremo realizzarsi altre opere in cantiere come la riqualificazione dell'area dietro Villa Bombrini. Piccoli e grandi interventi che restituiscono al quartiere la propria dignità e funzionalità. In questo caso stiamo parlando di una struttura moderna, realizzata seguendo le più sviluppate tecniche di intervento compatibili con l'ambiente ed altamente efficiente per il risparmio energetico".

"Come Regione siamo particolarmente soddisfatti di questo intervento che va a riqualificare spazi che hanno al tempo stesso un valore ricreativo e sportivo in una realtà che ha grande bisogno di aggregazione - ha aggiunto l'assessore alle Politiche sociali di Regione Liguria Ilaria Cavo -. L'intervento nella nuova area Dufour si inserisce in una logica più ampia di progettazione della società Per Cornigliano di cui Regione è azionista"