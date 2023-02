Genova, riprende da oggi il servizio di AMT per la navetta gratuita in centro storico

Torna il servizio gratuito, targato AMT in collaborazione col Comune di Genova, relativo alla navetta che permetterà ad abitanti e turisti di visitare le bellezze del centro storico a costo zero.

L’appalto è stato affidato a Della Penna, che ha già gestito diversi servizi integrativi per Amt. L'accordo scadrà nell’ottobre 2024.

La navetta elettrica del centro storico punta non solo a facilitare la mobilità dei residenti del quartiere, ma anche a dare la possibilità a turisti e visitatori di scoprire il cuore di Genova in un modo alternativo. Il tutto senza costi per il passeggero.

Riconoscibile grazie alla livrea personalizzata, con il logo del progetto Caruggi, il mezzo full electric ha una capienza di sei posti: proprio grazie alle sue ridotte dimensioni, la navetta è in grado di snodarsi perfettamente tra i caruggi, servendo l’antico quartiere senza inquinare e rispettandone il patrimonio storico e artistico.

La linea Centro Storico prevede la partenza da Caricamento e in 30 minuti percorre via Oliverio, piazza della Raibetta, via della Mercanzia, piazza Cavour, via Quadrio, via Turati, via San Giorgio, via dei Giustiniani, piazza del Ferretto, via di San Donato, salita del Prione, via di Porta Soprana, via Meucci, via Dante, piazza de Ferrari, via Petrarca, via di Porta Soprana, piazza Matteotti, via San Lorenzo, piazza San Lorenzo, via di Scurreria, piazza Campetto, via degli Orefici, piazza Banchi, via al Ponte Reale per tornare in piazza Caricamento. Lungo il percorso sono posizionate 9 fermate con paline personalizzate a servizio della navetta.