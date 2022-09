Genova, riparte la stagione del Teatro Garage: il filo conduttore sarà la figura femminile

Oltre cinquanta spettacoli per il nuovo cartellone del Teatro Garage che dal 30 settembre fino al 20 maggio 2023 porta in scena una "stagione ricchissima di spettacoli che vuole coinvolgere un pubblico sempre più ampio". Daniela Deplano e Maria Grazia Tirasso spiegano che anche quest'anno verranno proposte le rassegne inaugurate nel 2021 dedicate all'ospitalità di compagnie teatrali più giovani provenienti da tutta Italia, proprio per rinnovare il nostro supporto a favore di chi intraprende la strada del teatro e per coinvolgere un pubblico più giovane.

Torna la collaborazione con altri teatri liguri, con i quali per tutta la stagione "scambieremo" gli spettacoli, e l'attenzione alla drammaturgia contemporanea, quest'anno con un filo conduttore al femminile, sia per quanto riguarda le tematiche proposte che per le interpreti". Per la rassegna "Teatro di improvvisazione" la stagione si apre con la compagnia Maniman, che porta in scena 8 spettacoli da "Survival" a, domenica 14 maggio 2023, "Altre Storie". Torna anche Get, la rassegna dedicata ai nuovi scenari del teatro emergente, con giovani compagnie provenienti da ogni parte d'Italia ideata in collaborazione con l'associazione culturale La Chascona. La rassegna comprende 6 titoli: apre la rassegna lo spettacolo "Io mai niente con nessuno avevo fatto" di Joele Anastasi della Fondazione Teatro di Napoli (sabato 22 ottobre), si prosegue con la storia di mafia "Nel nome di Maria" di Chiara Gambino (sabato 19 novembre), il monologo comico a due voci "Sit down comedy" di Generazione Disagio (sabato 3 dicembre), "E Cammarere" di Fabio Di Gesto, ispirato a Le serve di Genet (sabato 21 gennaio), "La pescatrice di perle" di Valeria Simone (sabato 18 febbraio) e, a chiudere il filone, "Mamy Blues" di e con Luna Romani (sabato 18 marzo). Torna anche quest'anno il progetto "Spirali" nato nel 2018 dalla collaborazione tra il Garage, il Teatro dell'Ortica di Genova e il Teatro Cattivi Maestri di Savona oltre che del Sipario Strappato di Arenzano e del Teatro delle Udienze di Finale Ligure. Tra i 51 titoli della nuova stagione trovano spazio anche piccole rappresentazioni che vanno a formare il Progetto "Da Salotto" e "Ti racconto una fiaba". Tre appuntamenti del cartellone 2022-2023 saranno dedicati alla musica. Tornano anche i corsi di teatro con Giovanni Cadili Rispi, Nicoletta Vaccamorta, Francesco Nardi e Maria Grazia Tirasso e il corso teatrale dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 18 anni tenuto da Fiorella Colombo, Stefania Galuppi e Giuseppe Pellegrini.