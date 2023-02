Genova, rinnovato il protocollo d'intesa sulla legalità e la sicurezza ambientale. Anche un app disposizione delle forze dell'ordine

C'è anche l'app Fda-smart, fra gli strumenti messi a disposizione dall'Albo nazionale gestori ambientali, che raccoglie le informazioni di 161 mila micro, piccole, medie imprese, multinazionali che trasportano tutti i giorni rifiuti urbani, speciali non pericolosi, rifiuti pericolosi, che si occupano di bonifiche di siti contaminati e beni contenenti amianto. Una app che consente, semplicemente fotografando la targa del veicolo sulla strada, senza fermarlo, di controllare la legalità del mezzo di trasporto dei rifiuti e le autorizzazioni rilasciate all'impresa titolare.

E' uno dei punti del protocollo d'intesa sulla legalità e sicurezza in materia di ambiente, rinnovato oggi a Genova, firmato fra l'Albo dei gestori ambientali, la Camera di commercio di Genova, le forze dell'ordine e le amministrazioni che hanno competenza in materia di ambiente. I firmatari avranno accesso diretto alla banca dati per controlli e indagini sulle autorizzazioni al trasporto rifuti con l'indicazione dei singoli veicoli, e alla commercializzazione.

"Tutte informazioni che azzerano i tempi dei controlli - spiega Daniele Gizzi, presidente dell'Albo nazionale dei gestori ambientali -. E' importante per le forze dell'ordine, ma anche per il mercato e le imprese che operano regolarmente. L'obiettivo è disinquinare il mercato dalle imprese che operano illegalmente". La banca dati, gestita dalle Camere di commercio, contiene informazioni aggiornate sulle oltre 7 mila imprese iscritte in Liguria e circa 30 mila veicoli autorizzati.

"A tre anni dalla prima intesa vogliamo proseguire nell'azione di semplificazione e digitalizzazione delle attività di controllo per contrastare gli illeciti" sottolinea il presidente della Camera di commercio di Genova Luigi Attanasio. Ad oggi sono circa 600 a livello nazionale le strutture degli organi di controllo che hanno firmato il protocollo e 975 gli utenti abilitati e dal 15 giugno ci sarà un ulteriore passo avanti, per cui i controlli su strada potranno essere effettuati in modalità telematica attraverso l'esibizione di un QR code".