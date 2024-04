Genova, riaprirà domani la statale 45 chiusa per frana

Riaprirà domani alle 18 a senso unico alternato la strada statale 45 Genova-Piacenza chiusa da una settimana in località La Presa nel Comune di Bargagli (Genova) a causa di una frana. Lo annunciano Anas e la Regione Liguria. Sarà necessario invece attendere almeno fino a lunedì per riaprire la strada comunale soprastante la statale 45, sulla quale i lavori di rimozione del materiale sono ancora in corso. Circa 400 persone rimangono ancora isolate nelle frazioni di Viganego, Cisiano e Terrusso. L'obiettivo è poterla riaprire lunedì, a fasce orarie in corso di definizione, con chiusura nelle ore notturne e il presidio dei movieri, per togliere dall'isolamento i circa 400 abitanti delle tre località "Dal momento della chiusura delle strade, gli interventi di rimozione e di disgaggio del materiale non si sono mai fermati grazie al lavoro portato avanti da Anas, Protezione civile e vigili del fuoco, nonostante le piogge dei giorni successivi - rimarca l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -.

Un intervento importante su un fronte ampio e complesso, che ha visto e continua a vedere molte forze in campo. La riapertura della statale 45 è un primo, importante risultato, e le ore in più per la comunale sono dovute alla necessità d garantire in pieno le condizioni di sicurezza. La statale 45 resterà a senso unico alternato fino alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza del fronte". La strada comunale, su cui stanno proseguendo i lavori per assicurare ai residenti delle frazioni il ripristino delle normali condizioni di vita sarà presidiata ed eventualmente chiusa in caso di piogge o di allerta meteo. "Cerchiamo di dare la possibilità ai nostri circa 400 cittadini che sono rimasti isolati di poter transitare, nelle fasce orarie che istituiremo nelle prossime ore - spiega il sindaco di Bargagli Sergio Casalini -. Il nostro obiettivo è restituire alla cittadinanza le normali condizioni di vita nel più breve tempo, ovviamente garantendo prima di tutto la sicurezza".