Genova, rap in Piazza, un altro evento che colorerà l'estate 2024, in programma il 25 giugno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sarà la musica Rap e Trap la protagonista dell'evento "Genova Rap in piazza", organizzato dal Comune di Genova, in piazza della Vittoria il prossimo 25 giugno. Una serata tutta da vivere e da ballare, dedicata soprattutto ai giovani e alla musica Rap e Trap, che in questa estate 2024 vedono emergere nuovi nomi nel panorama nazionale, di cui alcuni

proprio genovesi.

Come per ogni festa che caratterizza le estati del Comune di Genova, è piazza della Vittoria la location scelta per le esibizioni dei giovani rapper, lo show gratuito partirà dalle 21,15 e ad aprire saranno proprio quattro artisti tutti liguri.

SAYF e HELMI, due tra i rapper più rappresentativi presenti oggi a Genova, uniti da valori comuni e dal forte attaccamento per la propria terra e per le proprie origini multiculturali. DISME, pseudonimo di Andrew Majuri, nato a La Spezia, appartiene insieme a diversi colleghi genovesi all'immaginario del complesso Drilliguria. VAZ TE, nato a Genova, cresciuto alla periferia di Prà, classe 1992: le sue prime esperienze musicali appaiono su

MySpace nel 2011, con un progetto (tutt'ora irreperibile) intitolato Don't rap this at home, realizzato in collaborazione con i principali artisti di zona, fino al salto di qualità nel 2016 sfoderando una collaborazione con Rkomi e Tedua prodotta da Nebbia intitolata "Over 2.5"

Saliranno poi sul palco MIKUSH, il "rap boy" di Rozzano, nel 2021 tra i rapper più hype grazie a un'infilata geniale di singoli, da Diario del Bando a Bisce, passando per Block, milioni di streaming fino alla Sony che pubblica il primo EP dell'artista dal titolo "Cosa nostra"; PAKY, rapper classe 1999, originario di Secondigliano, considerato uno degli artisti di riferimento della scena urban italiana, che con il suo brano "Rozzi" colleziona numeri da capogiro (quasi 28 milioni di visualizzazioni su Youtube); a chiudere la rivelazione dell'anno della musica trap :

TONY EFFE, all'anagrafe Nicolò Rapisarda, romano; il suo primo brano da solista,

"Untouchable", si conferma disco di platino, poi arriva il successo nel giugno 2023, quando pubblica insieme ad Emma Marrone il singolo "Taxi Sulla Luna" prodotta da Takagi & Ketra e arriva il lancio della bibita Go Tony prodotta dall'iconico brand polacco Yummers.

"Genova Rap in piazza" si inserisce negli eventi previsti per questa estate 2024, in una settimana che sarà ricchissima di proposte, tra cui l'atteso "105 SUMMER FESTIVAL", quattro grandi appuntamenti di musica dal vivo a partire dal 14 giugno a Baia Domizia, poi Venezia il 21 giugno, la tappa di Genova il 28 giugno e la chiusura il 5 luglio a Massa.