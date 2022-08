Genova, ragazzo cade dalla moto e finisce in una scarpata: è in codice rosso al San Martino

di Christian Torri

E' successo questa mattina in via Nostra Signora della Guardia

Questa mattina a Genova un ragazzo di circa 20 anni ha perso il controllo della moto per poi finire in una scarpata.

La zona in cui è avvenuto l'incidente è la Valpolcevera, più precisamente in via Nostra Signora della Guardia. Il centauro è stato prima repucerato dai vigili del fuoco e subito dopo trasportato in codice rosso al San Martino.

Secondo le prime indagini non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti.