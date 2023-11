Genova, raffica di furti in negozi e abitazioni: rubati soldi, gioielli, orologi, strumenti da cucina e anche un asciugacapelli

Furti a raffica a Genova nelle ultime ore. Ieri dal mattino fino a tarda sera sono stati diversi i furti sia in abitazione che nei negozi, con modalità e bottino diversi. Le prime segnalazioni alla polizia sono arrivate al mattino quando a Pontedecimo i titolari di una pizzeria d'asporto e di un parrucchiere hanno trovato le saracinesche scassinate e diverso materiale portato via. La pizzeria si è vista portare via strumenti da cucina per un valore 3.500 euro e altri mille euro di fondo cassa. Utensili portati via anche nel negozio di parrucchiere che si trova proprio a fianco.

Altri furti hanno invece interessato abitazioni. A Staglieno ieri sera i padroni di casa si sono accorti, rientrando, che una finestra era stata forzata. Con il flessibile i ladri hanno aperto la cassaforte e hanno portato via un Rolex da 10mila euro, gioielli e 5 mila euro in contanti. Altro furto in appartamento, a Cornigliano. In questo caso i ladri hanno usato la chiave bulgara e rubato gioielli per 4.500 euro e contanti per 1.500 euro. Sulle alture di Sampierdarena. I ladri se ne sono andati con 300 euro. Infine nella zona Acquasola, i ladri si sono introdotti in un edificio forzando il cancello carrabile privato. Dalla casa hanno portato via gioielli e un orologio di marca per un valore totale di 10mila euro.