Genova, quindicimila fiorellini realizzati all'uncinetto decorano l'albero di Piazza Martinez

di Anna Li Vigni

Nel quartiere di San Fruttuoso un albero di Natale simbolo di una comunità e dedicato alle donne che hanno subito violenze

"Abbiamo inaugurato ieri nonostante l'allerta. 5000 mattonelle con 15000 fiori, interamente realizzati all'uncinetto. L'albero è alto 12 metri. Noi crediamo molto nella riqualificazione di questa piazza. Lavoriamo a contatto con i cittadini. Questo è l'albero della comunità", spiega Massimo Ferrante presidente del Municipio Bassa Valbisagno.

Due anni di lavoro quasi senza sosta: le donne del quartiere hanno realizzato 5000 mattonelle e 15000 fiorellini lavorando con l'uncinetto. Questo albero vuole anche essere una testimonianza di solidarietà con le donne vittime di violenze. Da qui la scelta di realizzare in rosso le migliaia di mattonelle all'uncinetto che avvolgono completamente l'albero. Ogni pomeriggio l'albero si illumina a partire dalle ore 16.00.

Piazza Martinez rappresenta un punto di riferimento per le famiglie del quartiere che oltre al meraviglioso albero allestito per il Natale, hanno a disposizione anche i giochi, la pista di pattinaggio e il baretto nella casetta. Un salotto a disposizione di tutti e per tutte le età.