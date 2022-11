Genova punta a diventare la città più digitalizzata d'Italia per i servizi cittadini

Genova città pilota a livello nazionale per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini. Il capoluogo ligure punta a valorizzare le competenze tecnologiche dei genovesi e digitalizzare i servizi erogati dalla civica amministrazione. Un percorso intrapreso dal Comune con l'intenzione di rendere i cittadini competenti digitalmente e in grado di mantenere rapporti autonomi con la pubblica amministrazione.

"Genova si configura sempre più come città digitale -ha spiegato l'assessore ai servizi civici e all'informatica Marta Brusoni - come amministrazione negli ultimi anni ci siamo dati l'obiettivo di informatizzare tutti i servizi comunali e di metterli a disposizione di tutti i cittadini, residenti e non residenti, in modo semplice e sicuro. Per questo oltre alla collaborazione con Fondazione Mondo Digitale con cui abbiamo organizzato 'Scuola internet per tutti', sta per partire una serie di incontri nei Municipi per incrementare le competenze tecnologiche dei cittadini".

Progetto principale della digitalizzazione è il fascicolo del cittadino attraverso il quale con un unico accesso ogni cittadino può accedere a moltissimi servizi, da consultare i dati anagrafici a gestire il cambio di residenza, gli abbonamenti dei trasporti, scaricare i certificati e naturalmente gestire i pagamenti e i rimborsi TARI oltre a pagare le contravvenzioni. Al momento il fascicolo del cittadino raccoglie non solo i servizi erogati dal Comune, ma anche quelli di altri enti o aziende che operano in città. Servizio collegato con la app IO che consente di avvisare il cittadino tempestivamente al verificarsi di un evento e rimandarlo al fascicolo per conoscerne il dettaglio.