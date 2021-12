Genova, protesta choc no vax: teschi appiccicati sui manifesti di capitan Vaccino

di Marco Innocenti

La (discutibile) campagna dei no vax genovesi ha colpito molti manifesti sparsi in varie zone della città

Un teschio "appicciato" sul volto di capitan Vaccino, il personaggio cartoon scelto da Regione Liguria per fare da testimonial alla campagna vaccinale rivolta ai più piccoli. Una scelta, quella adottata dai no vax genovesi, decisamente discutibile soprattutto per il messaggio di morte che intende veicolare attraverso un simbolo destinato invece a tranquillizzare i bambini.

Il teschio è apparso su molti manifesti sparsi in varie zone della città, che da giorni pubblicizzano l'inizio della campagna vaccinale anche nelle fasce pediatriche. L'azione dei no vax, però, ha scatenato parecchie polemiche, confermando quanto in questo periodo si stia probabilmente perdendo il senso della misura, in particolare sul tema dei vaccini.