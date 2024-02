Genova, protesi al pene in anestesia locale. Il professor De Rose: "Intervento complesso ma efficace"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' stata impiantata a Genova, per la prima volta al mondo, una protesi tri-componente al pene in anestesia locale. L’articolo scientifico relativo all'intervento, effettuato a Villa Montallegro, è stato accettato per la pubblicazione sull’International Journal of Surgery. Autori dell’articolo e dell’intervento il professor Aldo Franco De Rose, urologo e andrologo; Fabrizio Gallo, urologo; Donatella Giua, anestesista.

Il professor De Rose è stato ospite negli studi di Telenord per parlare di questo intervento eccezionale: "Il paziente, un sessantenne - ha spiegato De Rose - non poteva sottoporsi ad anestesia spinale perché in seguito all'incidente che trent'anni prima lo aveva reso impotente gli erano state applicate placche sulla colonna e avendo avuto anche un infarto l'anestesia generale comportava rischi troppo alti. Abbiamo studiato e realizzato una soluzione in anestesia locale che gli ha permesso di sottoporsi all'operazione, complessa ma efficace, ritrovando la propria sessualità".

Ecco l'intervento del professor De Rose a Salute e Sanità.