Genova, prosegue il viaggio della slitta di Babbo Natale

Luci, colori, neve e magia...che il periodo natalizio sia il più bello dell'anno questo si sà e che tutti lo aspettino con ansia è un dato di fatto.

Per ingannare l'attesa il comune di Genova ha deciso di dar vita a un viaggio itinerante con protagonista la slitta di Babbo Natale.

"Un'iniziativa che rallegrerà il pariodo natalizio a grandi e piccini- afferma Paola Bordilli, assessore comunale alle Tradizioni, al Commercio e all’Artigianato- siamo molto contenti per questo evento, stiamo girando per l'intera città per far sentire quella che è la magia del nostro Natale".

Oggi, giovedì 8 dicembre, la slitta sarà in centro città: tra via San Vincenzo, via Galata, Piazza Colombo e Via Cesarea; domani arriverà a Villa Bombrini nel Villaggio di Babbo Natale in attesa di far divertire tutti quanti!