Genova, Profumo (Leonardo): "Una spinta dall'aumento del budget per la difesa. Ma è difficile quantificare"

di Redazione

Il presidente a Genova per Cyber&Security Academy mostra soddisfazione ma anche prudenza sulle conseguenze dell'incremento nelle spese militari chiesto dalla Nato

"Abbiamo un importante piano di crescita, molto significativo: tutto quello che arriverà in più sarà on top", dice l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, rispondendo - a margine della presentazione a Genova della Cyber & Security Academy di Leonardo - ad una domanda sulla spinta positiva che per la società arriverà dall'aumento dei budget per la Difesa in Europa. Per una stima "è ancora presto", risponde l'a.d.

"Il budget per la Difesa sta crescendo e tutti i Paesi si allineeranno al 2% chiesto dalla Nato. Credo che questo elemento sia importante ma è molto più importante che l'Europa abbia un piano di coordinamento per come spendere questi soldi".

Aggiornare ora le stime, o con la prossima trimestrale, "è difficile", ribadisce Alessandro Profumo: sarà difficile fare stime fino quando "non si conosceranno i programmi di come saranno allocati i fondi".