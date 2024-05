Genova, prima edizione del Festival dei Saperi e Sapori: agricoltura 4.0 sostenibilità ambientale e giovani

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video









Agricoltura 4.0, sostenibilità ambientale, giovani, sono alcuni dei temi affrontati nella tavola rotonda organizzata da AIC all’interno della prima edizione del Festival dei Saperi e Sapori, promosso dall'associazione Tiberio Evoli, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova, Porto Antico di Genova e Telenord. L’evento è parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile, iniziativa dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASVis) - di cui l’AIC fa parte - nata per sensibilizzare cittadini, istituzioni, associazioni e imprese sulle tematiche dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Al fianco del presidente nazionale di AIC Giuseppino Santoianni, partecipano al dibattito: Alessio Piana, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria; Gianluca Gallo, assessore alle Politiche Agricole e Sviluppo Agroalimentare della Regione Calabria; Matteo Campora, assessore ai Trasporti ed Energia del Comune di Genova; Stefania Cosso, assessore alla Coesione Sociale e Servizi alla Persona del Municipio I di Genova; Laura Repetto, consigliera della Città Metropolitana di Genova con delega al Diritto allo Studio; Lucio Bernini, direttore del Consorzio Focaccia di Recco; Enzo Barbieri, chef e ambasciatore della Nduja nel mondo. Modera il dibattito Sara Tagliente, giornalista di Telenord.

“Il binomio produzioni di qualità e agricoltura 4.0 mette al centro lo sviluppo economico del territorio, dà nuova centralità alla figura del coltivatore, sistematizza le sue competenze legate alle tradizioni colturali locali e favorisce il ritorno dei giovani all’agricoltura. Dobbiamo creare le condizioni perché desiderino fare gli agricoltori, - afferma Giuseppino Santoianni, presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori - sostenerli nello sviluppo di nuove competenze e nell’utilizzo delle tecnologie più innovative. L'agricoltura del futuro passa soprattutto da loro".

Le aziende agricole condotte da giovani in Italia sono il 7,5% del totale (52.717 under 35 su 703.975 imprese agricole iscritte al registro della Camera di Commercio) ma concorrono al 15% dell'economia del settore. Un’agricoltura che utilizza le tecnologie più avanzate (IoT, intelligenza artificiale e blockchain) ottimizza le risorse e aumenta la produttività. Ma oggi in Italia solo il 9% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) viene lavorata con tecnologie 4.0 per un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro di fatturato. Si registra comunque una crescita del 19% rispetto al 2022, che va sostenuta con interventi mirati.

Un altro elemento di dibattito saranno gli sviluppi geopolitici. La crisi del Mar Rosso, con i ripetuti attacchi degli Houthi alle navi mercantili occidentali, non si ferma, creando non pochi disagi al passaggio delle merci dal Canale di Suez. Da lì passa tra il 10 e il 12% dello scambio commerciale mondiale, compreso quello agricolo. La ridefinizione delle rotte, con ritardi che vanno da 10 a 15 giorni, compromettono una significativa fetta di merci agricole, con particolare riferimento ai prodotti freschi. Genova - tra i principali sistemi portuali italiani - ha visto diminuire gli attracchi di 61 unità (-10,7%) nell’ultimo anno, registrando la contrazione più significativa in termini assoluti.