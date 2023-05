Genova, ordigno bellico ritrovato nei cantieri ferroviari di Brignole: interviene l'Esercito, circolazione ferroviaria regolare entro domani

Operazione in corso nei pressi del tunnel di via Canevari, fra la zona di Brignole e Marassi, per la presenza di un ordigno possibilmente esplosivo ritrovato durante i lavori nel cantiere ferroviario.

Sul posto immediato l'intervento di vigili del fuoco e polizia locale per chiudere il traffico. La strada è stata chiusa al traffico automobilistico con variazione di percorso per i mezzi Amt. Bloccati anche alcuni binari, chiuso il tratto metropolitano tra le fermate De Ferrari - Brignole.

Ancora in fase di chiarimento l'identificazione dell'ordigno, con tutta probabilità risalente alla seconda guerra mondiale: sul posto gli artificieri per le operazioni.

Secondo i primi accertamenti dovrebbe essere una bomba incendiaria che, colpita da una ruspa durante i lavori, ha iniziato a fumare.

Aggiornamento ore 17.30 -: sono stati interrotti sei binari della stazione Genova Brignole. Rimangono operativi solo 4 binari con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Sul posto Vigili del fuoco, artificieri della questura e polizia locale

Aggiornamento ore 18.00: Via Canevari è stata riaperta al traffico dopo circa un'ora e mezza. I vigili del fuoco stanno decidendo il da farsi, valutando anche l'ipotesi di evacuare il palazzo vicino ai cantieri.Non si tratterebbe di un ordigno bellico bensì di un proiettile, risalente alla seconda guerra mondiale.

Sul posto sono arrivati anche i tecnici dell'azienda Drafinsub.

Aggiornamento ORE 19.00

Un ordigno bellico è stato trovato nei cantieri di Brignole. Gli operai al lavoro nel cantiere del nodo ferroviario hanno trovato la bomba incendiaria, risalente con ogni probabilità alla seconda guerra mondiale, e hanno allertato i vigili del fuoco e gli artificieri.

Per oltre un'ora è rimasto chiuso al traffico il tunnel di via Canevari, mentre in stazione potevano essere utilizzati solo 4 binari: la circolazione ferroviaria è stata riprogrammata per qualche ora da Trenitalia. Interrotta per lungo tempo la circolazione della metropolitana fra De Ferrari e Brignole.

Gli artificieri hanno iniziato le operazioni di rimozione intorno alle 18 e sono ancora in corso.

Gli accertamenti compiuti sinora dalla Digos hanno anche escluso che si tratti di un gesto dimostrativo: si tratterebbe a tutti gli effetti di un ordigno in precedenza sepolto. Secondo i primi accertamenti dovrebbe essere una bomba incendiaria che, colpita da una ruspa, ha iniziato a fumare.

Aggiornamento ORE 20.25

Saranno gli esperti artificieri dell'Esercito a intervenire sul proiettile da contraerea risalente alla Seconda guerra mondiale trovata nel cantiere del Terzo Valico sotto la galleria poco distante dalla stazione di Genova Brignole. L'operazione di bonifica dovrebbe iniziare per le 22. I binari operativi restano ancora i primi tre e il Tronco con limitazioni e modifiche alla circolazione. L'obiettivo è avere la circolazione ferroviaria regolare entro domani mattina.

(in aggiornamento)