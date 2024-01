Genova, presidi notturni a Sampierdarena nella notte e nei weekend per contrastare gli episodi di criminialità

"Presidi fissi della polizia locale in tarda serata e nella notte dei weekend a Sampierdarena per contrastare gli episodi di degrado e microcriminalità nel quartiere". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, Sergio Gambino, rispondendo a una interrogazione del consigliere di maggioranza Valeriano Vacalebre (Fratelli d'Italia). Gambino ha aggiunto che "a Sampierdarena dal 2 gennaio 2024 abbiamo incrementato la presenza della polizia locale con presidi fissi, di 12 unità al giorno, come già avviene in via Pré e a Sottoripa. Nel weekend il presidio va dalle 20 alle 2 di notte, nel corso della settimana dalle 13 alle 20". Continueranno poi i regolari servizi, spiega l'assessore: "Soprattutto in borghese, che nel corso dell'anno passato hanno portato a ottimi risultati, con un incremento di sanzioni per abuso di alcol, e di arresti per spaccio, in alcune aree critiche, come i giardini della Fiumara, via Buranello e piazza Vittorio Veneto".