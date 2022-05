Genova, presentazione della liste: bagno di folla per Fratelli d'Italia

di Matteo Angeli

Tutti i candidati si sono impegnati firmando un patto con tutti gli elettori genovesi. "Vietato cambiare casacca"

Fratelli d’Italia presenta tutti candidati per le amministrative di giugno a Genova sia per il Consiglio Comunale che per le 9 Municipalità e vince il derby delle presenze con gli amici di Genova Domani, Vince Genova e Forza Italia. "C'era quasi più gente oggi che il giorno della presentazione di tutte le liste del centrodestra" dice una elegante signora seduta in sala.

Di sicuro la bella sala dell'hotel Bristol ad uncerto punto pareva troppo piccola per contenere tutti i sostenitori di un partito che negli ultimi anni è cresciuto taantissimo".

“Abbiamo scelto donne e uomini che possano portare a Genova competenze e passione, ma anche la certezza della loro coerenza – dichiara il commissario regionale del partito Matteo Rosso – come ha più volte detto Giorgia Meloni a Milano Fratelli d’Italia è in grado di esprimere una classe dirigente preparata. In questi 5 anni abbiamo lealmente sostenuto l’amministrazione di Marco Bucci certi di essere parte del cambiamento che ha coinvolto la nostra città dopo anni di torpore, se non di vero e proprio immobilismo che non vogliamo rivedere mai più. Con i nostri assessori, consiglieri e tutti i candidati siamo qui oggi perché crediamo che sia necessario, per Genova, continuare con un altro mandato il progetto di una Genova, dinamica e coerente con i valori che esprimiamo da sempre”.

Tutti i candidati di Fratelli d’Italia si sono impegnati firmando un patto con tutti gli elettori genovesi, un patto come quello firmato nel 2018 da tutti i candidati al Parlamento con l’impegno a non tradire la fiducia che gli elettori hanno dato con il loro voto, un impegno chiaro e semplice che dice "Noi non tradiamo".

A sottolineare l’impegno che Fratelli d’Italia ha sostenuto in questo mandato è proprio il sindaco Marco Bucci che dichiara: “Fratelli d’Italia fu uno dei primi partiti a sostenermi cinque anni fa quando iniziammo il nostro lavoro per Genova. Dal 2017 le persone che si sono impegnate con noi in giunta, in consiglio comunale e nei municipi hanno dimostrato grande qualità, impegno e un supporto continuo alle attività dell’amministrazione. A tutti i candidati e agli iscritti di FdI chiedo massimo sostegno in questo mese che ci separa dalla data del voto: raccontiamo ai genovesi cosa siamo stati capaci di fare e quello che faremo nei prossimi cinque anni se avremo la loro fiducia”

L'onorevole Francesco Lollobrigida, intervenuto in videoconferenza. "L’amministrazione guidata dal sindaco Marco Bucci si è distinta per capacità di dedicarsi con entusiasmo a Genova e ha lavorato per il rilancio di questa città, a cui la sinistra aveva conferito un ruolo periferico. Fratelli d’Italia è stato, con i suoi eletti, protagonista di questo percorso e sosterrà nuovamente Bucci e il suo buon governo senza puntare al bilancino per la divisione delle poltrone".