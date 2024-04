Genova, Premio Paganini: Salvatore Accardo lascia la presidenza di giuria, in polemica con la nomina di Nicola Bruzzo alla direzione

IL celebre violinista Salvatore Accardo, confermato nella riunione del Comitato organizzatore del Premio internazionale Niccolò Paganini alla presidenza della giuria del concorso, ha preso le distanze dalla nomina del violinista ferrarese Nicola Bruzzo e ha annunciato di voler lasciare il 'Paganini' "Ho appreso oggi che il Comitato del Premio Paganini, nella seduta di venerdì scorso, ha nominato suo nuovo direttore artistico il violinista Nicola Bruzzo - scrive Accardo in una nota -. Non ritenendo la sua figura, il suo curriculum e la sua esperienza all'altezza sia della storia straordinaria del concorso che della statura del precedente direttore artistico, il maestro Nazzareno Carusi, e avendo espresso già da tempo al presidente Giovanni Panebianco e al consigliere Francesco Micheli le mie grandi perplessità sull'opportunità della sua nomina, comunico di non essere più a disposizione per l'incarico di presidente della giuria della prossima edizione del Premio".

In mattinata il presidente del Premio Paganini Giovanni Panebianco veva comunicato al Comitato di aver rinnovato al maestro Salvatore Accardo l'invito a presiedere la giuria internazionale del concorso internazionale. Panebianco avevaa anche riferito che con Accardo erano già stati promossi contatti informali per favorire l'adesione di giurati di primissimo livello e stimolare quindi la partecipazione del più ampio numero di candidati alla prossima edizione. Il Comitato ha inoltre concordato sulla proposta del presidente di nominare come nuovo direttore artistico il maestro Nicola Bruzzo, giovane e apprezzato violinista attivo in numerose orchestre internazionali. Il maestro Bruzzo succederà a Nazzareno Carusi. Ma la nomina ha provocato l'abbandono di Accardo.