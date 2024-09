Genova, porzione di cemento cade dal viadotto nel giardino di una casa in via Gavette

Una porzione di cemento, di dimensioni considerevoli è caduta nel giardino di una casa in via gavette a Genva, proprio sopra il viadotto Bisagno, tratto dell’Autostrada A12 che attraversa l’omonima valle nel comune, sulla direttrice Est-Ovest, dove sono in corso i lavori programmati da tempo per il ripristino e risanamento avviato da Autostrade per l'Italia Spa. Si tratta di un'opera cruciale per la viabilità genovese. L’operazione è situata in un contesto del tutto urbano perché il viadotto, passa letteralmente sopra un rione cittadino. Infatti la proprietaria della casa, dove è stato rinvenuto il pezzo di cemento si è lamentata della situazione che desta grande preoccupazione.

I lavori sono stati suddivisi in due parti, la prima ha interessato il lato via delle Gavette dove i residenti sono stati “protetti” tramite indennizzi a seconda delle varie fasce di rischio (rossa, arancione e gialla a seconda della distanza dal viadotto) e protezioni per eventuali oggetti caduti dal ponte. L'altra parte coinvolta è in via Laiasso.