Genova, poliziotto fuori servizio sventa furto d'auto: bloccati tre ragazzi

Un poliziotto del commissariato di Cornigliano ha sventato, nel pomeriggio di ieri, il furto di un'automobile parcheggiata in via Assarotti, a Genova. L'agente, libero dal servizio, mentre transitava in via Assarotti a bordo della propria macchina, ha notato tre ragazzi, già da lui conosciuti per aver compiuto diversi reati contro il patrimonio, che guardavano dentro le auto in sosta.

Il poliziotto ha rallentato per seguirli e, dopo 50 metri, li ha visti mentre con la forza abbassavano il vetro di una Toyota e cercavano di infilare il braccio per aprire la portiera. L'agente li ha raggiunti e si è identificato, per poi inseguire i tre che si erano dati alla fuga, fino in piazza Manin. Con l'aiuto di alcuni passanti i tre sono stati bloccati, fino all'arrivo della volante.

Rimane salva per tutti la presunzione di innocenza.