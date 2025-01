Genova, polizia locale, bilancio 2024: oltre 237mila interventi, calo degli incidenti mortali

Ben 107 814 richieste di intervento, un calo degli incidenti stradali mortali e un netto incremento delle attività contro lo spaccio di droga. Sono questi alcuni dei dati principali presentati questa mattina nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, durante l’illustrazione della relazione annuale sull’attività della Polizia Locale di Genova per l’anno 2024. All’evento hanno partecipato l’assessore comunale alla Polizia Locale, Sergio Gambino, e il comandante del Corpo, Gianluca Giurato (nella foto).

Numeri principali – Nel 2024, il personale in servizio ha superato le 1.000 unità, con il 76% impegnato in attività operative sul territorio. La centrale operativa ha processato oltre 100.000 richieste di intervento, per un totale di quasi 237.000 pratiche lavorate e 69.000 pattuglie operative. Quasi 26.000 persone sono state controllate, con oltre 2.000 deferite all’Autorità Giudiziaria, 276 arresti effettuati e 455 sequestri di merce contraffatta.

Spaccio di droga – La lotta allo spaccio ha registrato numeri in forte crescita: 92 arresti, 117 denunce e 911 sequestri di droga, più del doppio rispetto al 2021. Fondamentale il contributo dell’unità cinofila, che ha eseguito 277 interventi, controllando quasi 500 persone e sequestrando oltre un chilogrammo di stupefacenti.

Reati predatori e tutela delle fasce deboli – Nel 2024 sono stati effettuati 95 arresti per reati predatori e 536 denunce. Nella protezione delle fasce più fragili, il Corpo ha indagato su 170 persone, applicando 4 braccialetti elettronici e avviando 30 indagini, incluse attività per contrastare stalking e maltrattamenti.

Sicurezza stradale – Continua il trend positivo nella riduzione dei sinistri mortali, scesi a 11 rispetto ai 12 del 2023 e ai 15 del 2022. Oltre 12.000 pattuglie sono state dedicate al controllo della circolazione, con 500.000 violazioni del Codice della Strada rilevate. In aumento del 30% e 33% le sanzioni a tutela di pedoni e ciclisti, mentre sono calate quelle per guida in stato di ebbrezza (-15%) e sotto l’effetto di droghe (-29%).

Degrado urbano – Il contrasto all’abbandono di relitti ha portato alla rimozione di 766 veicoli, con 128 sanzioni emesse. Incrementati anche i controlli presso attività commerciali, gli sgomberi di immobili pubblici e le campagne di sensibilizzazione per il decoro urbano, con 2.500 presidi in aree critiche.

Educazione e progetti – Molto apprezzata la “Pattuglia di Quartiere”, che dal 2025 presidierà anche i mezzi pubblici per aumentare la sicurezza dei viaggiatori. Successo anche per il “Progetto Bussola”, dedicato a persone fragili, che ha visto 60 agenti formati e 49 interventi effettuati. Tra le attività educative, spiccano quelle dedicate alle scuole, con oltre 2.000 alunni coinvolti in progetti di sicurezza stradale e anti-truffa.

Dichiarazioni – «In un contesto di crescente complessità, gli agenti hanno dimostrato professionalità e dedizione. Sono un punto di riferimento per i cittadini», ha sottolineato l’assessore Gambino. Il comandante Giurato ha aggiunto: «I Decreti Sicurezza hanno valorizzato il nostro ruolo nella tutela urbana. Il nostro impegno è volto a contrastare degrado e microcriminalità, rispondendo alle necessità dei cittadini».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria