Genova, corsie ciclabili ad Albaro e Sturla: i dettagli delle zone e i limiti di velocità

Dopo Corso Italia, arrivano nuove piste ciclabili tra Albaro e Sturla, lo ha indicato un'ordinanza firmata dal dirigente Varno Maccari. Non sono ancora cominciati i lavori ma inizieranno a breve dal momento che il provvedimento è in vigore e l'ordinanza è valida. Ci sono delle novità indicate nel documento sul limite di velocità con l'introduzione dei 30 all'ora in determinate strade. Saranno introdotte poi linee di arresto per bicicletta posizionate più avanti rispetto a quella per gli altri veicoli, le cosiddette "case avanzate".

L’ordinanza sulle nuove ciclabili ha decorrenza immediata e prevede l’istituzione in via Felice Cavallotti di una corsia ciclabile in entrambe le direzioni. Poi sempre in via Cavallotti è istituito un attraversamento dedicato ai ciclisti. Inoltre, è previsto un attraversamento ciclabile all’incrocio tra via Cavallotti e via Beretta e via Neri. Anche in via Caprera è istituita una corsia ciclabile in entrambe le direzioni con attraversamento dedicato. Sarà poi tracciato uno spazio per la fermata delle bici al semaforo dell’incrocio tra via Cavallotti e via Orsini, sul lato mare di fronte allo Champagnat. In piazza Sturla invece ci sarà un attraversamento ciclabile all’incrocio con via Caprera. Un’altra pista ciclabile nascerà dall'impianto semaforico, all’intersezione di piazza Sturla con via dei Mille. Nella stessa strada viene istituita una casa avanzata.