Genova: Piciocchi, si valuta compatibilità tra incarico facente funzioni sindaco e professione. "Nessuna sospensione, aspetto si interpreti norma"

Pietro Piciocchi, di professione avvocato amministrativista, è il facente funzioni sindaco dal giorno della decadenza ufficiale di Marco Bucci, a seguito della vittoria elettorale alle Regionali di fine ottobre. Il legale genovese, appena indicato candidato unitario del centrodestra per le imminenti Comunali di Genova, attende indicazioni dall'Ordine professionale di appartenenza, che sta valutando la sua posizione alla luce di una norma di interpretazione controversa.

Si tratta dell'articolo 20 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina la sospensione dall'esercizio della professione forense. In particolare, la norma prevede che gli avvocati eletti o nominati a cariche istituzionali di rilievo, come Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Viceministri, Sottosegretari di Stato, presidenti di giunta regionale, presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, membri della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura, presidenti di provincia con più di un milione di abitanti e sindaci di comuni con più di 500.000 abitanti, siano sospesi dall'esercizio professionale per la durata del loro mandato. Inoltre, l'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. Di tali sospensioni viene fatta annotazione nell'albo.

"SI tratta di capire - spiega a .lo stesso Piciocchi - se questa norma si applichi per estensione interpretativa anche al mio caso, che è quello di un facente funzioni sindaco in attesa di nuove elezioni, a seguito della decadenza del sindaco eletto, e non di un primo cittadino designato da una consultazione popolare. Non è stato quindi avviato alcun iter e in ogni caso mi atterrò alle decisioni dell'Ordine".

