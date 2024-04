Genova, Piaggio Aero, commissari: "Da Cingolani frasi che turbano l'asta"

"Abbiamo capito che a Leonardo Piaggio Aerospace non interessa. Repetita iuvant ma in questo caso non serve a nulla. Questa dichiarazione ci sta disturbando. Ogni volta che stiamo per finire un'asta arriva questa dichiarazione, non vorrei che diventasse una turbativa". Due dei tre commissari di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro e Carmelo Cosentino replicano così alla dichiarazione dell'ad di Leonardo Roberto Cingolani che, rispondendo a una domanda a margine del convegno Uilm sul futuro dell'industria della difesa ligure, ha ribadito che il suo gruppo non è interessato a Piaggio Aerospace.

"Al di là delle dichiarazioni di Leonardo, che può essere o non essere interessata, quello che ci interessa dire è che questa è un'azienda sana e vitale come ha affermato o stesso ministro Urso., con una grande validità tecnologica e di prospettiva futura - aggiungono i commissari -. Un'azienda che sicuramente può interessare a gruppi seri e che siano in grado di fare un investimento. Non è un'azienda decotta: delle affermazioni libere come quelle di Leonardo possono creare una turbativa d'asta. Siccome noi commissari stiamo gestendo l'azienda ma dobbiamo anche assegnarle un futuro, l'asta ci interessa molto". A proposito dei tempi per trovare un acquirente per Piaggio Aerospace, oggi in amministrazione controllata, i commissari spiegano che è in corso una nuova due diligence, che si concluderà ai primi di maggio.

"Dopodiché - spiegano i commissari - daremo i tempi per fare l'offerta e all'esito avremo qualche cognizione in più sul destino della nostra azienda. Abbiamo chiesto e stiamo aspettando una rivalutazione delle offerte alla luce anche della situazione di Piaggio oggi, che, ripetiamo, non è un'azienda decotta, è viva vegeta e con prospettive importanti per il futuro".