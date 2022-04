Genova, Pessina (Assagenti): "Il boom dei noli adesso è un problema di tutti"

di Redazione

"L'aumento dei prezzi comincia ad avere un impatto su ogni prodotto. E la situazione di Shanghai crea nuovi problemi difficili da affrontare alla logistica"

Si è svolto oggi a Palazzo San Giorgio il seminario organizzato dal gruppo Giovani Assagenti sul tema 'Noli marittimi: da container al tramp. Analisi e conseguenze della tempesta perfetta'.

Era presente anche il presidente di Assagenti, Paolo Pessina, che ha fatto il punto su una situazione decisamente complicata. "Sono orgoglioso che il gruppo dei nostri giovani guidato da Gian Alberto Cerruti abbia organizzato questa occasione di incontro. Il tema dei noli è un tema con il quale non ci dovremo confrontare solo noi operatori, ma tutti. Da oggi infatti l'impatto degli aumenti dei noli di questi anni sarà notevole nella vita di tutti, visti gli aumenti che generalizzati che si registrano ormai per tutti i prodotti".

E non è solo una questione di contenitori. "No, perché l'aumento del nolo riguarda ogni tipo di merce. E lo vediamo dalle consegne. I materiali per l'edilizia, tanto per dire, sono triplicati".

Non è però l'unica questione aperta. Quando si pensava che gli effetti del Covid fossero in attenuazione, è scoppiato il caso Shanghai. Che rischia di portare conseguenze importanti: "Sì, erano un po' tutti concentrati sui fatti in Ucraina, ma l'impatto sulle ultime novità in tema di Covid in Asia è difficile perfino da quantificare. Una città di 25 milioni di abitanti bloccata per pochissimi casi, non riuscimo ad immaginare quali conseguenze potranno esserci per la logistica. Pensimo solo ai container che mancano in Europa perché sono bloccati in Asia. L'impatto è grosso, anche se lo dobbiamo guardare da lontano".

Non mancano gli effetti perversi, quando poi le merci rischiano a partire. "Il porto di Genova vive dei momenti di congEstione, capita l'operatore abituato a programmare un arrivo ogni tre giorni, si trovi invece a dover gestire anche tre arrivi contemporaneamente".