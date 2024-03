Genova per la prima volta tappa inaugurale della Giro Handbike: 70 iscritti, percorso ondulato su Corso Italia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Al via domenica 17 marzo, a Genova, a partire dalle ore 10.45, la 14^ edizione del Giro HandBike, la corsa a tappe di bici a tre ruote in cui gareggiano, alla pari, ciclisti normodotati e con disabilità. Un'eccellenza dello sport italiano paralimpico e non solo, che quest'anno in occasione di Genova Capitale europea dello Sport 2024, partirà da Genova: un evento a cui il pubblico è invitato assistere gratuitamente per ammirare il coraggio di questi campioni e la loro capacità di superare le barriere. Per i 70 handbikers iscritti un percorso ondulato di 4 km disegnato sul lungomare di corso Italia, a pochi passi dal suggestivo borgo di Boccadasse. "Parte da Genova 2024 Capitale Europea dello Sport la strada verso le Paralimpiadi di Parigi con la nostra città che farà da palcoscenico alla prima tappa del Giro d'Italia HandBike - ha detto l'assessore allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi -. Il Giro HandBike non rappresenta solo un evento sportivo agonistico di altissimo livello, ma anche una prestigiosa occasione per la diffusione di tutti quei valori, come l'inclusione e l'integrazione, intrinseci allo sport e che vogliamo continuare a promuovere". "Il messaggio che questi atleti vogliono dare - ha detto l'assessore comunale alle Politiche Sociali Lorenza Rosso - è che bisogna sempre reagire alle situazioni che la vita ci mette davanti, ed è per questo che devono essere fonte di ispirazione". Gli atleti di HandBike "sono un esempio tangibile di come sia possibile superare le difficoltà e di come sia importante non arrendersi davanti alle avversità" ha detto l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro