Genova: pensionati in corteo davanti alla Prefettura per chiedere assegni adeguati, traffico in tilt

Corteo dei pensionati oggi a Genova. Traffico in tilt per la manifestazione che è partita dalla Prefettura e ha poi proseguito verso Corvetto con un giro in via XX Settembre. Tra gli slogan: "Fisco, pensioni e sanità. Meloni dica la verità". La segretaria nazionale del Sindacato Pensionati Italiani Tania Scacchetti: "Chiediamo che si torni a riequilibrare il peso fiscale. Abbiamo fatto uno slogan: 'il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha': è vero siamo in piazza per il pane com erano in piazza i nostri nonni 180 anni fa, siamo in piazza per tutelare la nostra condizione di reddito; ma i pensionati e le pensionate non sono in piazza solo per il pane: vogliono continuare a essere in piazza anche per le rose. Vogliamo un'Europa che guardi di nuovo alla Pace e alla costruzione".