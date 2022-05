Genova: PD, Articolo1 e Psi presentano la lista dei candidati: D'Angelo al posto di Terrile

di Marco Innocenti

Lodi: "Un 40% di genovesi dichiara di non aver ancora deciso o di volersi astenere: lavoriamo su questi"

Partito Democratico, Articolo 1 e Psi hanno presentato la lista dei candidati alle prossime elezioni comunali del 12 giugno. Il tutto all'interno del point elettorale di Ariel Dello Strologo, candidato della coalizione per la carica di sindaco di Genova, in via Cairoli, alla presenza dei tre segretari locali dei partiti e di gran parte dei 40 nomi che passeranno al vaglio degli elettori.

"E' una lista aperta alla cittadinanza, che mette insieme esperienza e innovazione - ha detto il segretario Dem Simone D'Angelo - E' la lista che volevamo, che parlasse alla società. Era l'obiettivo che ci eravamo dati, per dare conclusione ad un percorso iniziato col congresso del partito, per aprire il partito democratico alle migliore energie che ci sono in questa città. Le polemiche sulla candidatura di Terrile? La scelta di Alessandro è una scelta generosa che riporta al centro della discussione i contenuti che la nostra coalizione vuole riportare al centro dell'attenzione".

"Sono qui per un sostegno convinto alla lista - ha commentato lo stesso Alessandro Terrile, presente all'evento - Una lista con 20 uomini e 20 donne, che rappresenta tutti i territori e i quartieri genovesi. Credo che sarà una lista che farà molto bene, che sta già correndo e che nei prossimi giorni correrà per tutta la città. Le polemiche intorno alla mia candidatura? Ce le siamo lasciati alle spalle e oggi dobbiamo solo pensare ad arrivare alla fine della campagna con un nuovo sindaco per Genova". E sui 18 punti di distacco fra Bucci e Dello Strologo, rilevati dal sondaggio commissionato da Telenord a YouTrend: "L'impressione che abbiamo è che la mobilitazione che abbiamo messo in campo in queste ore stia facendo salire un consenso che alle urne darà un risultato".