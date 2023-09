Genova, parte l'operazione sconti in alcuni supermercati per fronteggiare il caro prezzi

L'inflazione ha raggiunto livelli mai visti prima, fare la spesa è diventato impossibile per via dei prezzi sempre più alti. Per questo il governo ha preso una decisione che riguarda i supermercati e non solo. Sono più di 200 in città i negozi, i supermercati e le farmacie che da domani proporranno una gamma di prodotti della quotidianità a prezzi o ribassati o bloccati proprio per venire incontro alle persone. L'iniziativa durerà per tre mesi, fino al 31 dicembre, gli aderenti e i prodotti inseriti nel paniere a prezzi ribassati saranno riconoscibili grazie a un logo del carrello tricolore.

Questa proposta ha lo scopo di fare respirare la gente che si trova davanti ai costi della spesa di tutti i giorni. Parliamo di cifre che pesano in modo sostanzioso sui bilanci famigliari, soprattutto a Genova dove l’inflazione resta la più alta d’Italia. Ad agosto è stato registrato un rincaro medio del 7,1 per cento dei prezzi al consumo (la media nazionale è stata del 5,4 per cento).

Coop Liguria aderisce con un paniere di più di 1.200 articoli di largo consumo di oltre 40 categorie merceologiche. Si parla di 200 prodotti fra pasta, pelati, caffè, uova, latte, formaggi, prodotti per l’igiene saranno ribassati del 10 per cento mentre gli altri avranno un prezzo bloccato. Anche Conad mette a disposizione sconti per circa 600 prodotti e sono già 70 le farmacie sul territorio genovese, aderenti a Federfarma, che si sono fatte avanti per partecipare.

Nonostante la bella iniziativa però a spaventare i cittadini sono anche i costi dell’energia, che con l'arrivo dell'inverno aumenteranno esponenzialmente.