Genova, parcheggi gratis per i saldi estivi

Grazie all'accordo tra assessorati al Commercio e alla Mobilità e Genova Parcheggi Spa, si ripete l'iniziativa apprezzata da cittadini e commercianti che potranno posteggiare su Blue Area e Isole azzurre in città, escluse le Isole azzurre balneari di corso Italia, via Piave, via Nazario Sauro, via Righetti, via Bovio, via Minzoni, via Galli, via Campanella, via Giordano Bruno e via del Tritone.

Si ricorda che i saldi estivi 2023 a Genova e in Liguria iniziano giovedì 6 luglio e terminano sabato 19 agosto 2023.