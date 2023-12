Genova: pappagalli, cornacchia e tartaruga "imprigionati" in casa salvati dalla polizia locale

La polizia locale di Genova ha salvato alcuni animali esotici in una casa di Albaro, lasciati abbandonati a se stessi per circa un mese dai proprietari in vacanza all'estero.

Gli animali, regolarmente detenuti, al momento delle attività di monitoraggio previste degli agenti del Nucleo Ambiente del Reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale, versavano in una situazione di estremo malessere e degrado. La situazione è stata segnalata alla Procura della Repubblica, che ha emesso un decreto di perquisizione dell’appartamento, al fine di accertarne le condizioni di salute ed eventualmente mettere in salvo gli animali. Gli uomini del Nucleo Ambiente, per accedere all’interno dell’immobile, hanno dovuto richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Una volta entrati in casa, si sono trovati davanti a una situazione quasi compromessa: in un buio quasi assoluto, sopravvivevano un Cacatua Sanguinea (un pappagallo tutelato dalla normativa Cites) chiuso in una gabbia, di circa 50 per 50 cm, tanto piccola da non consentirgli neppure l’apertura delle ali, altri due pappagalli (calopsiti) in una gabbia assolutamente non adeguata, una Testudo Hermanni - una tartaruga in grave rischio d’estinzione - in una scatola di cartone senza cibo ed acqua e una cornacchia grigia a terra con alcune scatolette per gatti per nutrirsi.

Tutti gli animali sono stati posti sotto sequestro e affidati a dei centri di recupero specifici, per ogni specie, al fine di poter recuperare, per quanto possibile, le loro condizioni. I proprietari sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.