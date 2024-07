Genova, Palasport: nuova insegna e Piano in visita al cantiere, lunedì 8 il taglio del nastro

L'insegna luminosa con la scritta Palasport è una delle novità della ritrovata struttura della Foce, in via di riacquisto da parte del Comune dopo che la CDS holding, società costruttrice del nuovo fronte mare, l'aveva comprata per 14 milioni e 250mila euro. Ora, debitamente ristrutturata, tornerà pubblica per 23 milioni. E' stato proprio il vicesindaco Pietro Piciocchi a pubblicare sui suoi social l'accensione dell'insegna.

Non c'è unanimità sull'operazione in due tempi, che viene discussa oggi in consiglio comunale. Ma i tempi ormai sono stretti e lunedì prossimo ci sarà il taglio del nastro dell'impianto rinnovato, su progetto dello studio di Renzo Piano che nel fine setttimana ha visitato l'interno. "È sempre un grande onore ricevere la visita dell'architetto Renzo Piano che sta seguendo in maniera minuziosa, passo dopo passo, questo progetto, a garanzia per la città della qualità assoluta del progetto - commenta Piciocchi - il riscontro è stato molto positivo e ringraziamo l'architetto Piano per aver voluto, anche in questa occasione, vedere personalmente la realizzazione della nuova Arena sportiva del Palasport".